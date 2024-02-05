Эксклюзив 05 февраля 2024, 15:37 Житель Кирова избил дворника-инвалида и довел его до слез Мужчина в Кирове ударил дворника из-за того, что тот попал на его обувь песком

Читать 360tv в

В Кирове мужчина избил дворника-инвалида. Кадры случившегося оказались в распоряжении «360».

Конфликт произошел на улице Павла Корчагина у дома № 217. Причиной потасовки стала пескосоляная смесь, которую потерпевший разбрасывал на пешеходные дорожки. Песок попал на ботинок, предположительно, нетрезвого жильца дома, за что он избил дворника.

Реклама

На кадрах видно, как мужчина несколько раз с силой ударил работника по лицу и довел пострадавшего до слез.

Подобный случай произошел в конце января в Чите. Там мужчина накинулся на дворника на глазах у своего ребенка. Жителю не понравилось, что больной раком рабочий якобы не высказывал мужчине уважения.

В Санкт-Петербурге в декабре мужчина избил до смерти девушку-дворника. Фрунзенский районный суд приговорил злоумышленника к семи годам колонии строгого режима.