Жителя Петербурга приговорили к заключению за убийство дворника

Житель Санкт-Петербурга до смерти избил девушку-дворника. За это Фрунзенский районный суд приговорил злоумышленника к семи годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщило РИА ФАН.

Убийство произошло в октябре 2020 года на Загребском бульваре. Между мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и дворницей произошел конфликт. В результате осужденный нанес более 25 ударов 28-летней девушке. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Мужчина отметил, что попытался сделать пострадавшей искусственное дыхание, однако у девушки изо рта пошла пена. По этой причине он покинул место преступления.