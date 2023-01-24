Эксклюзив 24 января 2023, 19:13 «Все время к нему придирался». Житель Читы избил больного раком дворника на глазах у ребенка Агрессивный житель Читы избил больного раком дворника на глазах у своего ребенка

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В Чите мужчина накинулся на дворника на глазах у своего ребенка. Хулигану не понравилось то, что больной раком рабочий якобы не выказывает ему уважения. Дворник по имени Алексей в беседе с «360» рассказал подробности потасовки.

Напавший мужчина живет в доме, территорию которого убирает Алексей. Он отметил, что дело совсем не в нем или выполнении его работы. Агрессивному мужчине в принципе не нравился весь технический персонал.

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«На протяжении ряда лет там у них там дворники не держались больше месяца. Он просто всех выживал — технический персонал. Он не стеснялся, давал понять, что это люди второго или третьего сорта. И дошла очередь до меня», — сказал дворник.

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Он предупреждал начальство, что этот мужчина его преследует. К дворнику даже приставили «охрану» — пара человек следили за тем, чтобы сосед не подходил к Алексею.

«Ему сказали, что еще одна выходка, и мы обратимся в полицию. Он успокоился. А тут 12 января резко активизировался. Ну он и до этого сложа руки не сидел. Он ходил, настраивал жильцов против меня, подговаривал всех, что я плохо работаю. Ходил к соседним дворникам и предлагал им мое место», — пояснил рабочий.

По его словам, агрессивный мужчина даже не прописан в этом доме. Он удачно женился на дочери богатого по читинским меркам человека. При этом мужчина работал в правоохранительных органах, а с апреля остался без работы. Его отовсюду «попросили». Все случилось, когда дворник в очередной раз выполнял свои обязанности.

«Я там снег чистил, он прошел мимо меня. Оставил ребенка на проезжей части практически и вернулся ко мне с таким глупым вопросом», — отметил Алексей.

Мужчина спросил у него, когда вывезли елки, которые лежали в мусорном контейнере. Сначала дворник его проигнорировал и не стал отвечать. После нескольких попыток вывести на разговор Алексей все же ответил. Он пояснил, что не знает, когда именно вывезли елки.

И тут он ко мне прицепился: «А почему ты со мной не здороваешься? А почему ты мне уважения не оказываешь?». Он меня младше на 13 лет, я ему должен какое-то почтение, уважение оказывать. Я ему сказал, ты кто такой. <…> И после этого он меня начал бить. И все. Алексей Пострадавший дворник

Он признался, что чувствует себя не очень хорошо. Помимо полученных в драке травм, Алексей болен раком.

«Не очень хорошо, болит все лицо. Зуб шатается, он мне кости сломал. Ну и голова болит. <…> Перелом кости глазного яблока с правой стороны. Ушиб мягких тканей. <…> У меня рак. Я примерно седьмой год болею. Я сейчас на химиотерапии, в общей сложности с 2018 года я прошел 26 химий», — подчеркнул Алексей.

Он добавил, что дело передали в Следственный комитет. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. На очной ставке нападавший заявлял, что хотел оказать дворнику первую помощь. Однако он пытался только ударить посильнее, заключил Алексей.

Старшая по дому Регина пояснила, что дворник хороший человек. А нападавший действительно давно точил зуб на него.

«Нападавший — жилец нашего дома. До этого он все время привязывался к нашему дворнику. <…> Мы сами управляем своим домом, у нас нет управляющей компании. И мы со всеми работаем по договору. Дворник, который пострадал, у нас работает от клининговой компании. Меня он считает руководителем — работает на нашем объекте с октября месяца. Хороший, спокойный, тихий, скромный человек», — подчеркнула женщина.

Дворник сразу предупредил Регину о своем недуге. Из-за химиотерапий ему приходилось отпрашиваться с работы, но потом он отрабатывал пропущенные часы. Жилец дома ждал момент, чтобы напасть на Алексея.

«Получил момент в слепой зоне. Он знает расположение камер в нашей доме. <…> И вот именно в том месте, где он начал его бить, и откуда потом вырвался дворник, чтобы попасть под камеры. Вот это его и спасло. У меня такое впечатление, что он его вообще кастетом бил, потому что рваные раны на лице. Выбита глазница, просто рукой так не сделаешь — не настолько большой человек. А этот товарищ раньше служил в полиции», — добавила она.

Регина уверена, что это было нападение и конкретное избиение человека.