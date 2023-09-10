Происшествия 10 сентября 2023, 15:02 Житель Башкирии криком прогнал напавшего на корову медведя — СМИ Shot: в Башкирии мужчина смог спасти корову от медведя с помощью мата Unsplash

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Житель Башкирии смог громкими криками отогнать медведя от коровы. Мужчина обматерил косолапого и спас буренку, сообщил Telegram-канал Shot.

Местный житель заметил, как медведь набросился на корову и решил заступиться за нее.

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Мужчина вышел из машины и смог отогнать медведя. Хищник оставил раненое животное и скрылся. Несмотря на тяжелые травмы от укусов зверя, на момент публикации видео корова была жива.

Ранее инспекторы из подмосковного Лотошина встретили медведя во время рабочего выезда. По словам представителя Министерства имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, сотрудники часто находили в лесах различных зверей.

В Приморском крае в селе Барабаш вышедшего к людям медведя отловили и застрелили. От нападения хищника погиб один человек.