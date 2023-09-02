Подмосковье 02 сентября 2023, 20:06 Земельные инспекторы встретили медведя в Лотошине МИО МО

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Земельные инспекторы из Лотошина во время рабочего выезда встретили медведя. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

«К счастью, никто не пострадал. А этот случай еще раз доказывает, что труд наших инспекторов очень и очень нелегкий. К слову сказать, на пути коллег встречаются самые разные животные, насекомые, и они не могут удержаться, чтобы не запечатлеть эту красоту», — заявила министр Наталья Адигамова.

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С начала года земельные инспекторы обследовали 214 тысяч участков.

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