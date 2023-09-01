Происшествия 01 сентября 2023, 09:33 Медведь в Приморье убил сторожа РИА «Новости»: в Приморье под Дальнегорском медведь напал на сторожа и убил РИА «Новости»

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В Приморском крае от нападения медведя погиб один человек. Животное вышло к людям под Дальнегорском. После произошедшего его отловили и застрелили, сообщил РИА «Новости» представитель Минлесхоза.

«Медведь напал на сторожа под Дальнегорском, человек погиб. Зверя нашли и отстрелили. Опасности нет», — сказал он.

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Другого медведя с застрявшим на голове бидоном заметили в селе Барабаш. Он пробежал вдоль дороги и напугал местных жителей. Зоозащитники и охотнадзор устроили поиски животного.

Встреча с косолапым закончилась трагически в Магадане. Он напал на девушку в районе танкодрома. Прибывшие на место полицейские не успели ее спасти. На Камчатке мужчина пытался покормить медведя возле трассы, но животное бросилось в его сторону. Спасаться пришлось на крыше автомобиля. Этот случай записали на видео.

На Кольском полуострове еще один мужчина убежал сразу от двух животных. Он рассказал «360», что медведи преследовали его в горном массиве Хибины, но испугались громких криков.