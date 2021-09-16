Житель Анапы вылез на карниз, спасаясь от пожара

В Анапе загорелась квартира в многоэтажке. Житель квартиры на четвертом этаже, спасаясь от огня и едкого дыма, вылез на карниз.

Видео пожара опубликовали в Instagram у пользовательницы smm.asiyat. На нем видно, как мужчина в одном нижнем белье стоит на узком карнизе. Он находился на карнизе, пока не приехали пожарные и не сняли его.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, пожар был потушен, никто не пострадал.

Ранее в Сочи, на улице Ленина, дом 35, произошел пожар рядом с автобусной остановкой. Спасатели не могли потушить его из-за забетонированного люка.

В начале сентября трехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в городе Балашове Саратовской области. Во время возгорания семья мальчика находились во дворе дома. Родители и старшая дочь также пострадали, их госпитализировали.