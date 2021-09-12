Пожар в Сочи не могли потушить из-за забетонированного люка. Видео

В Сочи на улице Ленина, дом 35 разгорелся пожар прямо рядом с автобусной остановкой. О пострадавших информации не поступало. Спасатели вместе с местными жителями пытались открыть забетонированный гидравлический люк. Этот момент сильно затруднял тушение огня.

В Telegram-канале «ЧП Сочи» появилась видео с места происшествия. На нем видно, что горят территория за забором. При этом пожарные не могут начать тушить огонь, потому что гидравлический люк оказался забетонирован. Чтобы исправить ситуацию, местные жители начали разбивать асфальт вокруг люка молотками.

Рядом с пожаром находится автобусная остановка. В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар в Сочи удалось полностью ликвидировать, передал РЕН ТВ. Всего к ликвидации возгорания были привлечены пять человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет.

Два дня назад трехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в городе Балашове Саратовской области. Во время возгорания семья мальчика находились во дворе дома. Родители и старшая дочь также пострадали, их госпитализировали. Почему загорелся дом, не уточняется. Первой языки пламени увидел мать ребенка, которая хотела забежать в дом. Но дверь была заблокирована изнутри. Через окно ей тоже не удалось попасть внутрь.