Маленький мальчик погиб в пожаре в Саратовской области

Трехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в городе Балашове Саратовской области. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел вечером 8 сентября. Во время возгорания семья мальчика находились во дворе дома.

«Родители 1974 года рождения и старшая дочь — ученица 11 класса — госпитализированы», — заявили в ведомстве.

Женщина получила ожоги 25% тела, мужчину и 17-летнюю школьницу отправили в больницу для осмотра.

ПОжар увидела мать погибшего ребенка. Она попыталась попасть внутрь дома, но сделать это не удалось, так как входная дверь оказалась заблокированной.

«Открыть дверь собственными силами женщине не удалось. Проникнуть внутрь дома через окно также не представилось возможным», — сказано на сайте ГУ МЧС.