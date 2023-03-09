Происшествия 09 марта 2023, 09:03 Жильцов домов возле места стрельбы в Нижневартовске временно разместили в здании школы Мэрия Нижневартовска: для жильцов домов, ближайших к месту стрельбы, открыли ПВР Телеканал «360»

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Для людей, эвакуированных из домов возле места стрельбы в Нижневартовске, развернут пункт временного размещения на базе школе № 42. Ученики, которые ходят в школу во вторую смену, сегодня позанимаются дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

К месту происшествия также подогнали два теплых пассажирских автобуса, где жильцы могут погреться.

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На месте продолжают работать оперативные службы. Также туда приехал глава города Дмитрий Кощенко.

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Жители Нижневартовска сообщили о звуках выстрелов из дома № 50б на улице Северной. Жительница дома рассказала правоохранителям, что ее муж удерживает в квартире ребенка и угрожает самоубийством. Мужчина не стал открывать дверь приехавшим правоохранителям, а когда спасатели решили ее взломать, выстрелил с балкона в воздух.

Территорию возле девятиэтажки оцепили полицейские.

Администрация опровергла данные некоторых СМИ, что подозреваемый в стрельбе мужчина — сотрудник мэрии.

«Данные сведения не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.