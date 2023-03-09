Эксклюзив 09 марта 2023, 08:11 Мужчина открыл огонь с балкона в Нижневартовске МВД подтвердило стрельбу с балкона в Нижневартовске

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В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники, а при попытке спасателей вскрыть его квартиру, выстрелил в воздух. Пресс-служба Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре опровергла «360» появившуюся ранее информацию о стрельбе по прохожим.

В полицию позвонила жена нижневартовца и сказала, что он удерживает в запертой квартире ребенка и угрожает самоубийством. Дверь мужчина никому не открывает.

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«При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС мужчина произвел выстрел с балкона в воздух. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и все оперативные службы», — рассказали правоохранители.

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В соцсетях появилось обращение стрелка. Сообщество «ЧП Нижневартовск» опубликовало аудио, на котором мужчина требует, чтобы ему позвонили председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и еще один человек, имя которого он забыл. Мужчина потребовал, чтобы на городской площади казнили около шести человек — имена четверых он назвал — и поговорили с ним. Он пообещал рассказать о краже денег из банка и отдать компромат на администрацию.