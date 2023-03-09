Эксклюзив 09 марта 2023, 08:50 Жителей соседних от места стрельбы в Нижневартовске домов эвакуировали Видео: мужчина в Нижневартовске устроил стрельбу с 9 этажа

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На улицу Северная в Нижневартовске приехали силовики. Дом, из которого стрелял мужчина, оцепили, жителей соседних многоэтажек эвакуировали. «360» показал место происшествия.

Утром в полицию позвонила жительница дома по улице Северная, 50б и рассказала, что ее муж удерживает в квартире ребенка и угрожает самоубийством. Оперативные службы выехали на место. Мужчина отказался открывать дверь, а когда спасатели попытались ее взломать, выстрелил с балкона в воздух.

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Подписчик паблика «Типичный Нижневартовск» Василий Зыкин рассказал около 07:30, что правоохранительные органы устроили эвакуацию из домов 48а, 50а и 50б, подъехали автобусы. Позднее жильцам первого разрешили вернуться. Ura.ru рассказал, что стрелок работает замначальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества в городской администрации Нижневартовска. На крышу дома поднялись снайперы, силовики начали переговоры, но безрезультатно. Ребенок не ранен — силовики следят за происходящим в квартире по веб-камере, рассказала уполномоченная по правам ребенка по ХМАО Людмила Низамова. Группа «ЧП Нижневартовск» рассказала, что мужчину уволили в феврале за злоупотребление алкоголем.

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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры начала проверку. Пресс-служба ведомства рассказала, что стрельба произошла на улице Северная, 59, мужчина удерживает малолетнего ребенка.