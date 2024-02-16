Происшествия 16 февраля 2024, 06:14 Жилой дом вспыхнул в Кировском районе Астрахани МЧС: в Астрахани загорелась крыша жилого дома, площадь пожара достигла 400 кв. м

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В Кировском районе Астрахани загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку, сообщило Главное управление МЧС России по Астраханской области.

Пожарных вызвали в 04:59 (03:59 по московскому времени) к дому на площади Шаумяна, 24. Горела кровля, внутренняя отделка и личные вещи жильцов. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

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К тушению привлекли 36 специалистов и 12 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу. Информация о пострадавших не поступала. Дом к моменту пожара частично расселили, трех жильцов отправили в пункт временного размещения.

В Курской области 15 февраля загорелись три резервуара с топливом на нефтебазе, которую атаковал беспилотник. В интернете опубликовали видео возгорания. Пожар локализовали, а к вечеру открытый огонь ликвидировали. В тушении задействовали 165 человек и 35 единиц техники.