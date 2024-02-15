Происшествия 15 февраля 2024, 18:56 Открытое горение на атакованной ВСУ нефтебазе под Курском ликвидировали Старовойт: пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе под Курском РИА «Новости»

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Пожарные бригады под Курском ликвидировали открытое горение на нефтебазе, атакованной украинским беспилотником. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона поблагодарил пожарных, наших военнослужащих и специалистов оперативных служб, не допустивших распространения огня.

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ВСУ атаковали энергетический объект в ночь на 15 февраля. В результате загорелись три топливных резервуара. Никто из персонала нефтебазы не пострадал.

Утром на одном из резервуаров локализировали возгорание. Спасатели продолжили работу по тушению остальных резервуаров. ЧП присвоили повышенный ранг сложности.

Старовойт публиковал видео с места пожара. К тушению привлекли 165 человек и 35 единиц техники, в том числе пожарные поезда.