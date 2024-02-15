Происшествия 15 февраля 2024, 11:50 Появилось видео тушения атакованной дроном нефтебазы под Курском Старовойт опубликовал видео тушения атакованной БПЛА нефтебазы под Курском

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Появилось видео с нефтебазой в Курской области, на которой начался пожар после атаки украинского беспилотника. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Глава региона сообщил, что ЧП присвоили повышенный ранг сложности. На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Курской области и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности.

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«Благодаря профессионализму специалистов удалось не допустить распространения огня», — отметил Старовойт.

К тушению привлекли 165 человек и 35 единиц техники. Также в процессе задействовали пожарные поезда.

Губернатор Курской области сообщил об атаке на нефтебазу в ночь на 15 февраля. После удара дроном со стороны ВСУ на объекте загорелись три резервуара с топливом.

Старовойт призвал местных жителей сохранять спокойствие и сообщил, что информация о пострадавших не поступала. Пожар на одном из резервуаров уже локализовали.