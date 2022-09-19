Жертвами удара ВСУ по Донецку стали два ребенка — власти города | 360°

Все новости

Мир

19 сентября 2022, 17:07

Хиджаб привел к массовым протестам в Иране. Страну может ждать медленная либерализация

Подмосковье

19 сентября 2022, 17:04

Всероссийские проверочные работы начнутся в школах Подмосковья 19 сентября

Реклама

Важное

19 сентября 2022, 17:01

ЛНР призвали срочно провести референдум и признать субъектом России

Происшествия

19 сентября 2022, 16:49

Жертвами удара ВСУ по Донецку стали два ребенка — власти города

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:41

Почти 90 тысяч рублей переплаты за ЖКУ вернули двум жителям Домодедова

Эксклюзив

19 сентября 2022, 16:40

«Убийства будут продолжаться». Атаку ВСУ по Донецку назвали сознательным уничтожением населения

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:30

Владимир Пирогов стал временно исполняющим полномочия главы Краснознаменска

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:22

Жители Подмосковья смогут получить справки о льготах и выплатах онлайн

Происшествия

19 сентября 2022, 16:19

Ураган в Курской области унес жизни двух человек. Что нужно знать, чтобы обезопасить себя

Происшествия

19 сентября 2022, 16:49

Жертвами удара ВСУ по Донецку стали два ребенка — власти города

Мэр Донецка Кулемзин заявил о двух погибших детях в результате удара ВСУ

Читать 360tv в

Во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибли два ребенка, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, украинские военные постоянно атакуют мирное население.

«Куйбышевский район все время подвергается атакам, постоянно обстреливается, в результате гибнут дети, как и сегодня. Двое детей среди погибших, по предварительным данным», — рассказал мэр Донецка.

Реклама

В своем Telegram-канале Кулемзин написал, что ВСУ повредили остекление в торговых центрах и магазинах Куйбышевского района города, а также газовую трубу жилого дома. В результате атаки украинских военных пострадала местная жительница 1953 года рождения.

Реклама

Удар пришелся на площадь Бакинских Комиссаров в столице ДНР. По предварительным данным, погибли не менее 13 человек. Власти Донецка уточняют информацию о пострадавших.

ВСУ пошли на сознательное убийство гражданского населения, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его мнению, украинские военные продолжат обстрелы мирных жителей.

Дети

ВСУ

Донецк

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама