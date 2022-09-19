Происшествия 19 сентября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Жертвами удара ВСУ по Донецку стали два ребенка — власти города Мэр Донецка Кулемзин заявил о двух погибших детях в результате удара ВСУ

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Во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибли два ребенка, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, украинские военные постоянно атакуют мирное население.

«Куйбышевский район все время подвергается атакам, постоянно обстреливается, в результате гибнут дети, как и сегодня. Двое детей среди погибших, по предварительным данным», — рассказал мэр Донецка.

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В своем Telegram-канале Кулемзин написал, что ВСУ повредили остекление в торговых центрах и магазинах Куйбышевского района города, а также газовую трубу жилого дома. В результате атаки украинских военных пострадала местная жительница 1953 года рождения.

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Удар пришелся на площадь Бакинских Комиссаров в столице ДНР. По предварительным данным, погибли не менее 13 человек. Власти Донецка уточняют информацию о пострадавших.

ВСУ пошли на сознательное убийство гражданского населения, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его мнению, украинские военные продолжат обстрелы мирных жителей.

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