14 апреля 2024, 17:59
Жертвами массовой аварии в Дагестане стали двое детей
СК: в ДТП с микроавтобусом, грузовиком и легковушкой в Дагестане погибли 2 детей
Массовая авария произошла в Дагестане, жертвами стали три человека, среди них двое детей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
ЧП произошло в Сулейман-Стальском районе в субботу, 13 апреля. На дороге столкнулись легковой автомобиль, грузовая машина и микроавтобус, жертвами стали три человека, среди них двое детей. Кроме того, еще 10 человек получили травмы, среди пострадавших — четыре ребенка.
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Следственные органы Дагестана начали проведение процессуальной проверки по этому факту.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву завести уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — заявили в ведомстве.
В пятницу, 12 апреля, в Санкт-Петербурге на оживленную толпу наехал трамвай на пересечении улиц Наличная и Одоевская. Травмы получили три человека.
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