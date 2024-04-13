13 апреля 2024, 19:32
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Дагестане
Прокуратура: в ДТП с микроавтобусом в Дагестане погибли три человека
Пассажирская «Газель», легковушка и грузовой автомобиль столкнулись в Сулейман-Стальском районе в Дагестане. Погибли три человека, также есть пострадавшие, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, ЧП случилось в субботу примерно в 17:00 по московскому времени. Массовая авария произошла в селе Касумкент Сулейман-Стальского района, на дороге столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, микроавтобус и грузовая машина.
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Прокуратура даст оценку «соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и автомобильных дорогах». Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Жертвами аварии с микроавтобусом стали двое детей, еще восемь человек получили травмы, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального Минздрава.
Ранее в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане смертельные ранения получили восемь человек, среди них двое детей.
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