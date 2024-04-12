Происшествия 12 апреля 2024, 17:47 Трамвай протаранил толпу пешеходов в Петербурге, пострадали три человека Трамвай сбил пешеходов рядом с метро «Приморская» в Петербурге

Читать 360tv в

Трамвай наехал на группу пешеходов на пересечении улиц Одоевского и Наличная в Санкт-Петербурге. Сотрудники прокуратуры Василеостровского района устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Авария произошла 12 апреля у станции метро «Приморская». Трое пешеходов получили травмы, их госпитализировали.

Реклама

По предварительной информации, трамвай в ретро стиле был пустым и проходил обкатку. У него могли отказать тормоза.

В прокуратуре установят все обстоятельства ДТП с участием трамвая. Ход проверки, которую проводят правоохранители, в ведомстве поставили на контроль.

Ранее в Новосибирске столкнулись трамвай и троллейбус. В результате аварии пострадали три человека.