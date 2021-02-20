Жену заподозрили в нападении на смотрителя маяка в Кронштадте

Задержали подозреваемого, напавшего на смотрителя маяка в Кронштадте. Следователи считают, что мужчину атаковала его 41-летняя жена.

По предварительным данным, 18 февраля женщина ранила мужа во время пьяной ссоры, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В ведомстве сообщили, что женщина работала техником на маяке. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Информация о нападении на 49-летнего смотрителя маяка Толбухин в Кронштадте появилась 19 февраля. По первоначальным данным, на него напали трое неизвестных. Он был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние после нападения оценивалось как тяжелое.

Маяк Толбухин — один из старейших российских маяков, построенный по приказу Петра I. Первоначальное название маяка — Котлинский. В 1736 году переименован в Толбухин в честь полковника Федота Семеновича Толбухина, начальника гарнизона Кроншлота, первого коменданта Кронштадта.