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    19 февраля 2021, 13:16

    Три человека совершили нападение на маяк в Петербурге

    Полина Петрова

    Трое неизвестных совершили нападение на маяк «Толбухин» в Кронштадтском районе на окраине Санкт-Петербурга в четверг, 18 февраля, написал «Царьград».

    Три человека совершили нападение на маяк в Петербурге

    Начальника объекта ножом ранили в живот. Он был доставлен в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Личности нападавших еще не установлены, сообщил сайт «Дни.ру».

    С места происшествия изъяли несколько ножей, ружье с патронами, окурки и посуду.