Три человека совершили нападение на маяк в Петербурге

Трое неизвестных совершили нападение на маяк «Толбухин» в Кронштадтском районе на окраине Санкт-Петербурга в четверг, 18 февраля, написал «Царьград».

Начальника объекта ножом ранили в живот. Он был доставлен в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Личности нападавших еще не установлены, сообщил сайт «Дни.ру».

С места происшествия изъяли несколько ножей, ружье с патронами, окурки и посуду.