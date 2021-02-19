Экскурсовод Музея маячной службы вспомнил историю нападения на маяк

Неизвестные поранили ножом смотрителя маяка «Толбухин» в Кронштадте Дмитрия Масько. Это не первая подобная история. Другим случаем поделилась экскурсовод Музея маячной службы Ирина Босенко, сообщил «Петербургский дневник».

Маяк «Толбухин» — старейший маяк в России, он постоянно привлекает внимание широкой публики. Люди подходят к нему очень близко по льду. Некоторые просто смотрят на строение, фотографируют и уходят. Масько неоднократно говорил, что на маяк он никого не пустит, потому что это закрытый объект.

«Возможно, люди пытались все же попасть на маяк, и Дмитрий выполнил свой долг, свои служебные обязанности, не пустив их на маяк. Вероятнее всего, из-за этого и получился такой конфликт», — предположила Босенко.

Экскурсовод вспомнила историю, связанную с задним створным маяком Морского канала Санкт-Петербурга, который полностью автоматизирован. Он тоже подвергался нападению два года назад. Тогда никто не пострадал, потому что на маяке никто не живет.

К маяку пришла компания, которая с помощью болгарки подпилила замок, открыла маяк и походила по нему 10 минут. Когда незваные гости спустились, их встретили сотрудники МЧС. На берегу правонарушители общались с полицией. С их приходом на маяке появились надписи на дверях, все было открыто нараспашку, что очень плохо сказывается на состоянии маяка из-за осадков.

Вечером 18 февраля неизвестные напали на смотрителя маяка «Толбухин» Дмитрия Масько. Они нанесли мужчине ножевое ранение. Сейчас пострадавший лежит в больнице в тяжелом состоянии. Злоумышленника объявили в розыск.