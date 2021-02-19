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    19 февраля 2021, 13:03

    Экскурсовод Музея маячной службы вспомнил историю нападения на маяк

    Алена Макаренко

    Неизвестные поранили ножом смотрителя маяка «Толбухин» в Кронштадте Дмитрия Масько. Это не первая подобная история. Другим случаем поделилась экскурсовод Музея маячной службы Ирина Босенко, сообщил «Петербургский дневник».

    Экскурсовод Музея маячной службы вспомнил историю нападения на маяк

    Маяк «Толбухин» — старейший маяк в России, он постоянно привлекает внимание широкой публики. Люди подходят к нему очень близко по льду. Некоторые просто смотрят на строение, фотографируют и уходят. Масько неоднократно говорил, что на маяк он никого не пустит, потому что это закрытый объект.

    «Возможно, люди пытались все же попасть на маяк, и Дмитрий выполнил свой долг, свои служебные обязанности, не пустив их на маяк. Вероятнее всего, из-за этого и получился такой конфликт», — предположила Босенко.

    Экскурсовод вспомнила историю, связанную с задним створным маяком Морского канала Санкт-Петербурга, который полностью автоматизирован. Он тоже подвергался нападению два года назад. Тогда никто не пострадал, потому что на маяке никто не живет.

    К маяку пришла компания, которая с помощью болгарки подпилила замок, открыла маяк и походила по нему 10 минут. Когда незваные гости спустились, их встретили сотрудники МЧС. На берегу правонарушители общались с полицией. С их приходом на маяке появились надписи на дверях, все было открыто нараспашку, что очень плохо сказывается на состоянии маяка из-за осадков.

    Вечером 18 февраля неизвестные напали на смотрителя маяка «Толбухин» Дмитрия Масько. Они нанесли мужчине ножевое ранение. Сейчас пострадавший лежит в больнице в тяжелом состоянии. Злоумышленника объявили в розыск.