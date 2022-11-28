Происшествия 28 ноября 2022, 19:50 Женщину, насмерть сбившую мать двоих детей в Москве, уже лишали прав «112»: сбившую мать с двумя детьми в Москве женщину ранее уже лишали водительских прав Публичное достояние

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Женщину, которая вечером 27 ноября насмерть сбила маму с двумя детьми на улице Свободы в Москве, ранее уже лишали прав на управление машиной. Об этом рассказали в Telegram-канале «112».

По их данным, женщина уже была автором ДТП. Та авария произошла год назад, на 1-й Тверской-Ямской улице. Машина, за рулем которой была нарушительница, въехала в Mercedes.

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За это ДТП суд лишил женщину водительских прав на четыре месяца. При этом второй участник аварии затребовал компенсацию в размере двух миллионов рублей. Однако в иске ему отказали.

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Меру пресечения за аварию от 28 ноября женщине пока не выбрали. Ранее стало известно, что пострадавшая мама и ее двухмесячный ребенок погибли. Второй младенец находится под контролем врачей;

Результаты медосвидетельствования показали наличие наркотических веществ в крови нарушительницы на момент ДТП.

Брат женщины пообещал материальную помощь пострадавшей стороне.