28 ноября 2022, 19:50
Женщину, насмерть сбившую мать двоих детей в Москве, уже лишали прав
«112»: сбившую мать с двумя детьми в Москве женщину ранее уже лишали водительских прав
Женщину, которая вечером 27 ноября насмерть сбила маму с двумя детьми на улице Свободы в Москве, ранее уже лишали прав на управление машиной. Об этом рассказали в Telegram-канале «112».
По их данным, женщина уже была автором ДТП. Та авария произошла год назад, на 1-й Тверской-Ямской улице. Машина, за рулем которой была нарушительница, въехала в Mercedes.
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За это ДТП суд лишил женщину водительских прав на четыре месяца. При этом второй участник аварии затребовал компенсацию в размере двух миллионов рублей. Однако в иске ему отказали.
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Меру пресечения за аварию от 28 ноября женщине пока не выбрали. Ранее стало известно, что пострадавшая мама и ее двухмесячный ребенок погибли. Второй младенец находится под контролем врачей;
Результаты медосвидетельствования показали наличие наркотических веществ в крови нарушительницы на момент ДТП.
Брат женщины пообещал материальную помощь пострадавшей стороне.
Москва 2022
ДТП
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