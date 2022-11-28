Важное 28 ноября 2022, 14:29 Сбившая женщину с детьми в Москве находилась в наркотическом опьянении Прокуратура Москвы: сбившая детей на тротуаре находилась в наркотическом опьянении

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Женщина, сбившая москвичку с двумя детьми на тротуаре, находилась в состоянии наркотического опьянения, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Ведомство передало уголовное дело в СК.

В надзорном ведомстве рассказали, что специалисты провели медицинское освидетельствование 37-летней подозреваемой. Исследование показало, что в момент ДТП женщина находилась в состоянии наркотического опьянения.

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Совершенное преступление относится к категории тяжких, его следует квалифицировать по пункту «а» части 6 статьи 264 УК — нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Расследованием дела займется столичный СК. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Вечером 27 ноября водитель Kia наехал на пешехода с двумя детьми. За рулем машины оказалась 37-летняя женщина. Она заявила, что в момент аварии потеряла сознание. В результате ДТП погиб один ребенок и его мать.