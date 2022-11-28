Эксклюзив 28 ноября 2022, 15:10 «Так дело оставлять нельзя». Брат участницы ДТП на улице Свободы пообещал помочь пострадавшей семье Брат устроившей смертельное ДТП на улице Свободы в Москве девушки сказал, что она не пила

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На северо-западе Москвы произошло смертельное ДТП. На тротуаре сбили многодетную мать с двухлетним ребенком. Версию о том, что женщина-водитель могла быть пьяна, опроверг ее брат. Он сказал «360», что она почти не употребляла спиртное, и пообещал помочь пострадавшей семье.

Он узнал об аварии из интернета и сначала подумал, что ошибся. Когда понял, что людей на улице Свободы сбила его сестра, решил не говорить матери — у нее больное сердце. С семьей погибшей женщины и ребенка пока не связывался, но планирует.

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«Конечно, нужно что-то предпринимать, потому что так дело оставлять нельзя», — сказал он.

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Сестра прописана в Калужской области, но около семи лет снимала квартиру в Москве и работала администратором в развлекательном заведении. Автомобилем управляла больше 10 лет, даже успела сменить права, но в крупные ДТП не попадала. В ноябре прошлого года она столкнулась с другой машиной, никто не пострадал.

«Там кто-то выскочил, или она выскочила, она что ли виновной получилась, на светофоре что-то. Пострадавших не было», — рассказал брат.

Алкоголем она не увлекалась, «в основном не употребляла» и вряд ли могла сесть пьяной за руль, сказал он. Брат заявил, что не видел ее в таком состоянии.

Смертельная авария произошла 27 ноября в районе дома по улице Свободы, 15/10. Автомобиль Kia выехал на встречную полосу, столкнулся с трамваем, заехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Мать скончалась на месте, двухлетний ребенок умер в машине скорой помощи, а 10-месячного госпитализировали. Возбудили уголовное дело, материалы передали из МВД в Следком. СМИ сообщили, что водитель сама выбралась из машины. По одной из версий, она потеряла сознание за рулем.