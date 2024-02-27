Происшествия 27 февраля 2024, 10:21 Женщина во Владикавказе получила почти два миллиона рублей за умершую мать Женщина во Владикавказе четыре года получала пенсию за умершую мать РИА «Новости»

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Жительница Владикавказа четыре года обманывала Пенсионный фонд, получая пенсию покойной матери. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Пенсионерка скончалась в январе 2022 года. Однако ее 50-летня дочь не спешила сообщить о смерти в профильные ведомства. В итоге аферистка успела получить почти два миллиона рублей.

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Когда преступление вскрылось, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Ранее аналогичный случай произошел в Новом Уренгое. Там местный житель в течение пяти лет получал пособие на умершего товарища, от которого получил доверенность еще при жизни. В Перми женщина несколько лет получала пенсию покойного супруга.