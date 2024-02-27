27 февраля 2024, 10:21
Женщина во Владикавказе получила почти два миллиона рублей за умершую мать
Женщина во Владикавказе четыре года получала пенсию за умершую мать
Жительница Владикавказа четыре года обманывала Пенсионный фонд, получая пенсию покойной матери. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Пенсионерка скончалась в январе 2022 года. Однако ее 50-летня дочь не спешила сообщить о смерти в профильные ведомства. В итоге аферистка успела получить почти два миллиона рублей.
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Когда преступление вскрылось, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.
Ранее аналогичный случай произошел в Новом Уренгое. Там местный житель в течение пяти лет получал пособие на умершего товарища, от которого получил доверенность еще при жизни. В Перми женщина несколько лет получала пенсию покойного супруга.
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