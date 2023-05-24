Происшествия 24 мая 2023, 17:47 Жителя Нового Уренгоя осудили условно за то, что он 5 лет получал по доверенности пенсию умершего земляка

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В Новом Уренгое осудили местного жителя, который пять лет незаконно получал пенсию умершего товарища по доверенности, оформленной еще при его жизни. Об этом сообщил сайт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

За все время предприимчивый мужчина успел присвоить более миллиона рублей, что расценили как мошенничество в крупном размере. Новоуренгойца признали виновным и осудили на восемь месяцев условно.

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