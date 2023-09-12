12 сентября 2023, 17:09
Пермячка в течение четырех лет получала пенсию умершего мужа
В Чусовом осудили местную жительницу, которая четыре года получала пенсию умершего мужа и тратила ее. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.
Мужчина умер в 2014 году, но на его карту продолжала поступать пенсия и соцвыплаты. Его вдова решила воспользоваться этими деньгами и начала тратить их свои нужды. До 2018 года она освоила 800 тысяч рублей, но потом попалась.
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Женщину приговорили к 280 часам общественных работ, а также взыскали ущерб, причиненный Пенсионному фонду России.
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