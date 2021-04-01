Женщина погибла в результате крупного ДТП на Садовом кольце

Женщина, управлявшая одной из машин, которая попала в аварию на Садовом кольце, умерла. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Днем 1 апреля на Новинском бульваре произошло крупное ДТП с участием пяти машин. Иномарка выскочила на встречку. В столичном департаменте транспорта показали видео, на котором видно, что это авто никто не подрезал. СМИ пишет, что в аварию попали два автомобиля, которые принадлежат блогеру Эдварду Биллу. Его же называют и виновником ДТП.

Сейчас движение на этом участке Садового кольца сильно затруднено. Дептранс рекомендует объезжать место аварии. Машины едут только по одной полосе. По данным столичного главка МВД, машины столкнулись в 11:47.