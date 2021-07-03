Женщина погибла при срыве автомобиля с подъемника в КБР

В Кабардино-Балкарии в результате срыва автомобиля с грузового подъемника погибла женщина из Ставропольского края. Об этом «360» сообщили в республиканском главке МЧС.

В ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе с грузового подъемника сорвался автомобиль Renault. В машине находилась 48-летняя женщина. Она погибла на месте.

«Информация уточняется. На месте работают спасатели МЧС России и пожарно-спасательные подразделения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль съехал с платформы. Целостность самого подъемника при этом не нарушена. Этот подъемник уникален для региона. Он позволяет поднимать в горы автомобили и грузы.

Изначально в СМИ сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии сорвался фуникулер.

Ранее в середине июня в Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран, на котором находились семь туристов, приехавших из Краснодара. Это произошло вблизи аула Учкулан во время сплава по реке Кубани. Сообщалось, что одного из туристов унесло течением реки.