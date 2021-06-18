Катамаран с туристами перевернулся в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран с семью туристами, приехавшими из Краснодара. Предположительно, одного из туристов унесло течением реки, сообщил РЕН ТВ.

Катамаран перевернулся вблизи аула Учкулан. Это произошло во время сплава по реке Кубани. О происшествии в дежурную службу МЧС сообщили в пятницу, в 12:45.

Сейчас ведутся поиски. Одного из туристов могло унести течением реки.

Более подробной информации к этой минуте не поступало.

В июне в Хабаровском крае опрокинулась надувная лодка с 18 туристами. В результате одна женщина погибла. Ее тело извлекли местные рыбаки. А в Оренбургской области спасателям пришлось выручать туристов на надувном матрасе, которых унесло от берега во время отдыха на Ириклинском водохранилище. Их нашли в полутора километрах от берега, пересадили в лодку и перевезли на сушу вместе с матрасом.

В мае в Алтайском крае во время сплава по реке Песчаной погибла туристка. Женщина приехала путешествовать в составе незарегистрированной группы туристов из Новосибирской области.