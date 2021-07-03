В горах Кабардино-Балкарии сорвался один из фуникулеров. По предварительным данным, один человек пострадал. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

Фуникулер сорвался в ущелье Адыр-Суу. Есть как минимум один пострадавший.

Других подробностей не приводится. Обстоятельства произошедшего выясняются. В местном МЧС «360» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о случившемся.

В мае в горах в Чегемском районе в Кабардино-Балкарии на аттракционе по роупджампингу погибла девушка. Это произошло на скале на территории селения Эль-Тюбю. Девушке было 23 года. В результате удара о скалы она получила травмы разной степени тяжести, от которых скончалась на месте.

В конце мая на северо-западе Италии 14 человек погибли при обрушении кабины фуникулера на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза и гору Моттароне. Трос оборвался уже к концу маршрута. Крушение произошло в 100 метрах от вершины горы. Кабина упала с высоты более 10 метров, в результате она деформировалась и оказалась в труднодоступной лесистой местности, что усложнило поиски людей.