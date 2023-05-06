Происшествия 06 мая 2023, 17:20 СК возбудил уголовное дело после падения карусели в Оренбурге СК: после падения карусели в Оренбурге возбудили уголовное дело Пресс-служба МЧС

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Следователи возбудили уголовное дело после падения карусели в «Опенпарке» в Оренбурге. Об этом ТАСС рассказали в пресс-служба следственного управления СК по региону.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

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Около получаса назад пресс-служба оренбургского СУ СК сообщила о начале проверки по факту происшествия.

Из-за технической неисправности в парке рухнула карусель «Вихрь» со взрослыми и детьми. Травмы получили около 20 человек, в больницы попали 15 (семь взрослых и восемь детей), из которых трое в тяжелом состоянии. Оказание помощи пациентам координирует Федеральный центр медицины катастроф. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным ТАСС, в мэрии Оренбурга сообщили, что кабинки упали из-за поломки механизма карусели. Точную причину сбоя установит техническая экспертиза.