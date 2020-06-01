Железнодорожный мост обрушился в Мурманской области из-за подмывания опоры. По нему проходили единственные пути, которые связывают город с остальной частью России.

Об этом сообщило главное управление МЧС по Мурманской области.

В ведомстве отметили, что насыпь опоры железнодорожного моста подмыло еще 30 июня — из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки «Кола». Это произошло на перегоне между станцией Кола и станцией Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе.

Сегодня в 14:30 пострадавшая опора не выдержала и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста ГУ МЧС по Мурманской области.

В МЧС отметили, что жертв удалось избежать благодаря слаженной работе нескольких ведомств: ГУ МЧС России по Мурманской области, ОАО «РЖД» и взаимодействующих структур. В результате грамотной оценки рисков никто из рабочих восстановительной бригады не пострадал.

Сильные осадки в последние выходные мая обрушились и на столичный регион. На Подмосковье вылилось 185% месячной нормы осадков, что привело к появлению сразу 20 подтоплений на территории всей области. Больше всего пострадал Красногорский и Солнечногорский район, а также Мытищи. 1 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что сейчас ситуация взята под контроль. Несмотря на то, что обильный осадки в регионе не прекращаются, все последствия подтоплений уберут до конца дня.