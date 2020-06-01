«Ситуация под контролем». Все подтопления в Подмосковье уберут до конца дня

В Подмосковье устранят все последствия от обильных дождей до конца понедельника. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, отметив, что в регионе за три дня выпала двухмесячная норма осадков.

Воробьев отметил, что обильные осадки продолжаются в Подмосковье с пятницы. Причем, судя по прогнозу, дожди продолжатся и на этой неделе. Для ликвидации подтоплений были брошены силы МЧС и министерства ЖКХ.

«Все эти выходные с утра до вечера ЖКХ работало, МЧС были включены в работу. Мы видим обращения жителей, которые беспокоились за то, чтобы та или иная проблема была решена. Все эти проблемы будут ликвидированы за текущие сутки. Нужно время, чтобы смогли убрать лишнюю воду на участках. Ситуация находится под контролем, и я очень надеюсь, что к концу сегодняшнего дня мы все ликвидируем», — сказал Андрей Воробьев журналистам.

Губернатор отметил, что впервые за долго время главным вопросом стала не борьба с эпидемией, а стихийное бедствие, которое обрушилось на центр России.

По словам Воробьева, наиболее сильно от дождей пострадали Красногорск, Истра, Сергиев Посад, Клин, Наро-Фоминск, Одинцово, Можайск. Затопило дачные поселки, в некоторых местах затруднен подъезд к многоквартирным домам.

Все, что касается отвода воды и откачивания, все это должно вестись на регулярном уровне в эти дни. К тому же, по прогнозу погоды, как я понимаю, и в понедельник, и во вторник, и в среду тоже ожидаются дожди, уж сильные-несильные — это время покажет, но расслабляться точно нам нельзя Андрей Воробьев.

Из-за дождей, которые начались 29 мая, в Московской области пострадали 179 участков, 15 дачных домов и две дороги. Больше всего очагов зафиксировали в Красногорске, Солнечногорске и Мытищах.