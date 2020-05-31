В Москве и Подмосковье аварийные службы и МЧС продолжают работать с наводнениями. Что было сделано за 31 мая в столице и области, рассказал начальник оперативного управления ГУ МЧС России по Московской области Владимир Щедрин.

«В шести муниципальных образованиях остается подтопленным 121 приусадебный участок, 25 дачных домов и один участок дороги. Это городские округа Красногорск, Истра, Клин, Сергиев Посад, Наро-Фоминск, Можайск. Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 95 человек, 38 единиц техники, в том числе от МЧС 35 человек и 12 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Власти Москвы также оценили последствия ливней в городе. Ветер и ливни повалили 96 деревьев, разбиты 20 машин. Никто не пострадал. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства, всего на данный момент задействовано 470 бригад для устранения последствий непогоды.

Москвичам напомнили, о том, что нельзя укрываться от грозы под деревьями и приближаться к шатким конструкциям.

В Подмосковье МЧС и аварийные службы продолжают борьбу с подтоплениями. За короткий период в Московской области выпало порядка полторы месячных нормы осадков. Дожди начались 29 мая.

Сейчас в регионе выявлено 20 очагов подтоплений. Всего за 30 и 31 мая пострадали 179 участков, 15 дачных домов и две дороги. К 14:00 воскресенья в зоне подтопления оставались 97 участков в пяти муниципалитетах. Больше всего пострадал Красногорский и Солнечногорский район, а также Мытищи. В Наро-Фоминском и Воскресенском районах подтопления были ликвидированы.

Только в Красногорск были отправлены 250 человек из бригад Красногорской городской службы, Водоканала, МЧС, дорожников и областной Аварийно-спасательной службы (АВС) вместе с 51 единицей техники. Они заново расчищают плотину Козине, ликвидируют наводнение моста в СНТ «Речное» и непрерывно откачивают воду в Опалихе.

Откачка воды в Опалихе. Источник фото: МЧС РФ

На протяжении всей ночи на 31 мая бригады укрепляли плотину на гидроузле № 1 на реке Синичке в деревне Марьино, построив дополнительный аварийный водоток, если уровень воды резко поднимется.

Забили тревогу и в СНТ «Маяк» Талдомского района. В Сети появилось видео, на котором видна дренажная канава, из которой под большим напором вытекает вода. По словам жителя СНТ, эта вода стекает со всего содружества СНТ «Норд».

«Эту канаву нужно чистить, расширять. Вон там вдоль леса есть заброшенная обводная канава, которую никто не хочет восстанавливать», — рассказал житель «Маяка». По его словам, этой канавой никто не хотел заниматься.

При этом в МЧС заявили, что проблемы у «Маяка» с водой происходят уже не первый раз. Канавы, которые у них должны работать как водотведение, не очищены. Ведомство не раз отправляло письма председателю товарищества с просьбой почистить канаву.

«Все участки находятся в низине, как раз в свое время они были выделены. Вообще, их нельзя было выделять, потому они рядом с рекой и находятся в низине», — объяснил начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по району Михаил Пьянов.

Так как была хорошая погода последние года, председатель СНТ решил их продать, пояснили в МЧС. Дачникам было предложено эвакуироваться, но они отказались.