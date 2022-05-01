01 мая 2022, 17:34
Ж/д мост в Курской области разрушен в ходе диверсии — губернатор
Губернатор Роман Старовойт сообщил о диверсии на разрушенном ж/д мосту в Курской области
Разрушение фрагмента железнодорожного моста на направлении Суджа — Сосновый бор в Курской области связано с диверсией неизвестных лиц. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Друзья, к сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. Следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться», — заявил он.
Также Старовойт сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Разрушение железнодорожной инфраструктуры обнаружили днем 1 мая на 67-м километре. Ветка использовалась для перемещения железнодорожных составов.
Накануне сообщалось, что украинские военные нанесли удар по пропускному пункту в населенном пункте Крупец. Российские пограничники ответным огнем подавали противника.