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    01 мая 2022, 17:34

    Ж/д мост в Курской области разрушен в ходе диверсии — губернатор

    Губернатор Роман Старовойт сообщил о диверсии на разрушенном ж/д мосту в Курской области

    Максим Зинкин

    Разрушение фрагмента железнодорожного моста на направлении Суджа — Сосновый бор в Курской области связано с диверсией неизвестных лиц. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Друзья, к сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. Следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться», — заявил он.

    Также Старовойт сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

    Разрушение железнодорожной инфраструктуры обнаружили днем 1 мая на 67-м километре. Ветка использовалась для перемещения железнодорожных составов.

    Накануне сообщалось, что украинские военные нанесли удар по пропускному пункту в населенном пункте Крупец. Российские пограничники ответным огнем подавали противника.