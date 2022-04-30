30 апреля 2022, 17:30
Глава Курской области Старовойт рассказал, что Украина обстреляла пункт пропуска Крупец
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные выпустили несколько снарядов в пункт пропуска Крупец. Он записал видеообращение в своем Telegram-канале.
«Сегодня, к сожалению, опять был произведен минометный обстрел пограничного пункта пропуска Крупец», — говорится в видео.
Старовойт уточнил, что разрушений и пострадавших нет. Также он заверил, что держит ситуацию на личном контроле.
По данным RT, ВСУ выпустили в погранпункт несколько минометных снарядов. Пограничники открыли ответный огонь и подавили огневую точку.