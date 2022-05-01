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    01 мая 2022, 14:17

    Губернатор Курской области сообщил о части частичном разрушении ж/д моста в регионе

    Роман Старовойт: обнаружено частичное разрушение ж/д моста дороги Суджа-Сосновый Бор

    Максим Зинкин

    Фрагмент железнодорожного моста железной дороги Суджа — Сосновой Бор в Курской области разрушен неизвестными. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Разрушение обнаружили на 67-м километре дороги около 11:20 по местному времени.

    «На месте работают специальные службы, они установят причину ЧП. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает, пострадавших нет», — написал Старовойт.

    Губернатор уточнил, что ветка использовалась для передвижения товарных составов.

    Ранее Старовойт сообщал, что пограничный пункт в Кореневском районе обстреляли со стороны Украины. Силовики ответным огнем подавили точку в лесополосе, откуда велась стрельба.

    Накануне губернатор вновь сообщил, что минометному огню подвергся пропускной пункт в населенном пункте Крупец. Он заверил, что ситуация находится на его личном контроле.