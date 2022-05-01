Губернатор Курской области сообщил о части частичном разрушении ж/д моста в регионе

Фрагмент железнодорожного моста железной дороги Суджа — Сосновой Бор в Курской области разрушен неизвестными. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Разрушение обнаружили на 67-м километре дороги около 11:20 по местному времени.

«На месте работают специальные службы, они установят причину ЧП. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает, пострадавших нет», — написал Старовойт.

Губернатор уточнил, что ветка использовалась для передвижения товарных составов.

Ранее Старовойт сообщал, что пограничный пункт в Кореневском районе обстреляли со стороны Украины. Силовики ответным огнем подавили точку в лесополосе, откуда велась стрельба.

Накануне губернатор вновь сообщил, что минометному огню подвергся пропускной пункт в населенном пункте Крупец. Он заверил, что ситуация находится на его личном контроле.