Губернатор Курской области сообщил о части частичном разрушении ж/д моста в регионе
Роман Старовойт: обнаружено частичное разрушение ж/д моста дороги Суджа-Сосновый Бор
Фрагмент железнодорожного моста железной дороги Суджа — Сосновой Бор в Курской области разрушен неизвестными. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Разрушение обнаружили на 67-м километре дороги около 11:20 по местному времени.
«На месте работают специальные службы, они установят причину ЧП. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает, пострадавших нет», — написал Старовойт.
Губернатор уточнил, что ветка использовалась для передвижения товарных составов.
Ранее Старовойт сообщал, что пограничный пункт в Кореневском районе обстреляли со стороны Украины. Силовики ответным огнем подавили точку в лесополосе, откуда велась стрельба.
Накануне губернатор вновь сообщил, что минометному огню подвергся пропускной пункт в населенном пункте Крупец. Он заверил, что ситуация находится на его личном контроле.