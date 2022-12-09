Происшествия 09 декабря 2022, 11:09 «Земля содрогнулась». Сотрудница ТЦ «Мега Химки» — о взрывах в гипермаркете OBI Очевидица пожара в ТЦ «Мега Химки» Татьяна рассказала о мощном взрыве в гипермаркете OBI

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Утром 9 декабря в гипермаркете OBI, расположенном в ТЦ «Мега Химки» прогремел мощный взрыв, от которого содрогнулась земля. Об этом рассказала сотрудница торгового центра Татьяна.

По ее словам, примерно в 6:00–6:15 произошел очень сильный взрыв. Он разбудил жителей домов на улице Молодежной.

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«Прозвучал очень сильный взрыв, земля содрогнулась», — отметила Татьяна

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Она уточнила, что была у входа в гипермаркет OBI около восьми утра, когда пожарные расчеты уже локализовали возгорание.

«В это время был уже практически локализован очаг пожара. Огня не было видно, но валил очень густой дым. Стена между ТЦ „Мега Химки“ и гипермаркетом OBI осталась целой», — рассказала Татьяна.

Ранее очевидцы рассказали о нескольких взрывах в гипермаркете OBI. По их словам, было очень громко. Пожар в торговом центре начался около шести утра 9 декабря. С момента, когда сработала пожарная сигнализация до прибытия первых пожарных расчетов прошла 21 минута.