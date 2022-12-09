Происшествия 09 декабря 2022, 08:19 Первые пожарные расчеты прибыли к ТЦ «Мега Химки» через 21 минуту после срабатывания сигнализации ГУ МЧС по МО: датчик системы безопасности в ТЦ «Мега Химки» сработал рано утром Фото: прокуратура МО

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Первые пожарные подразделения прибыли к ТЦ «Мега Химки» через 21 минуту после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью.

По данным ведомства, сообщение о срабатывании датчика системы безопасности в здании ТЦ поступило в 05:58.

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В экстренных службах сообщили РИА «Новости» о взрывах, которые происходили в строительном отделе горящего магазина OBI — это банки с краской, аэрозоли. Тушение ТЦ «Мега Химки» осложняется конструктивными особенностями здания и обрушением кровли.

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По данным источника, причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» стало короткое замыкание, передал ТАСС.

Обрушение произошло в ТЦ «Мега Химки» после пожара. По предварительным данным, огонь распространился на площади семь тысяч квадратных метров. Позже стало известно, что пламя охватило 18 тысяч квадратных метров.