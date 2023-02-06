Мир 06 февраля 2023, 16:08 Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1014 Глава Управления по ЧС Турции Сезер: в результате землетрясения погибли 1014 человек

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Число погибших в результате утреннего землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 1014 человек. Об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер. Его процитировал ТАСС.

«Погибшими числятся 1014 наших граждан», — сказал он.

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Глава Управления по ЧС не уточнил, есть ли среди жертв землетрясения иностранные граждане. Ранее сообщалось, что россиян среди погибших нет.

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Также Сезер отметил, что ведомство владеет информацией о разрушении 2824 зданий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что по официальным данным в результате землетрясения погибло не меньше 912 человек. При этом он подчеркнул, что объем жертв может возрасти. По его словам, разница между текущими и финальными данными о погибших в результате землетрясения пока не ясна.

Толчки магнитудой до 7,4 балла произошли в 04:17 по московскому времени. В основном землетрясение задело юго-восток Турции, однако отголоски чувствовались и в других районах Турции, а также в Сирии — там сообщается о десятках погибших и пострадавших, Грузии и Абхазии.