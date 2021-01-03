Землетрясение произошло в Дагестане второй раз за два дня

В Дагестане в ночь на 3 января произошло землетрясение магнитудой 4,2. Это второе землетрясение за последние два дня.

«В 03:00 по мск 3 января 2021 года поступила информация о том, что в 01:07 по мск в акватории Каспийского моря в 10 километрах от побережья Дербентского района (ближайший населенный пункт Белиджи) произошло сейсмособытие магнитудой 4.2, класс 11.6, глубина 30 километров», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала.

В субботу, 2 января, в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 балла. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологическиого центра (EMSC), эпицентр располагался в 21 километре к северо-западу от Дербента и в 12 километрах от Дагестанских Огней. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В конце декабря произошло землетрясение в Хорватии магнитудой 6,3 балла, в котором погибли семь человек. Более 30 человек удалось спасти из-под завалов. Центр хорватского города Петриня был полностью разрушен.