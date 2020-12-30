Повторный толчок в Хорватии попал на видео во время выступления мэра

В Хорватии в городе Петриня произошел афтершок — повторное землетрясение меньшего размера. Природное явление попало на камеры в тот момент, когда мэр города рассказывал о последствиях стихийного бедствия.

«Мы достаем людей из машин и не знаем, мертвы они или ранены. Люди в панике ищут своих родных», — сказал Даринко Думбович за секунду до афтершока.

На видео видно, что в момент толчка люди стали кричать от страха, кто-то даже упал. От шума сработали автомобильные сигнализации.

На видео также можно разглядеть столб пыли, через который даже солнечным лучам было сложно прорваться.

В этом городе живет около 20 тысяч человек. Поиски пострадавших до сих пор продолжаются. Президент Хорватии Зоран Миланович сравнил обстановку в Петрине с разбомбленным во время чеченской войны Грозным.

Во вторник, 29 декабря, в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр подземных толчков был в 46 километрах от Загреба. Толчки ощущались в Италии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении, Словакии, Черногории, Румынии, Сербии, Австрии и Боснии и Герцеговине.