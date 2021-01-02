Землетрясение произошло в Дагестане минувшей ночью

По их данным, эпицентр располагался в 21 километре к северо-западу от Дербента и в 12 километрах от Дагестанских огней. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В МЧС по Дагестану сообщили, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В ведомстве также уточнили, что в 04:05 в 38 километрах юго-восточнее от сейсмостанции Уркарах Дахадаевскоого района было зафиксировано сейсмособытие. На тот момент, по их данным, магнитуда была 4,9.

В Кузбассе незадолго до Нового года тоже произошло землетрясение магнитудой 2,2. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от поселка Краснобродского. Оно имело естественный характер, поэтому его отнесли к природным землетрясениям. По предварительным данным, никто не пострадал.

В субботу в Хорватии объявлен день траура по погибшим в землетрясении 29 декабря. Специалисты зафиксировали природное явление магнитудой 6,3. В результате погибли семь человек. Более 30 человек удалось спасти из-под завалов. Кроме того, свыше двух тысяч объектов было повреждено или разрушено из-за стихийного бедствия.