Мир 25 мая 2023, 20:31 Землетрясение произошло на востоке Турции AFAD: землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Малатья РИА «Новости»

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Расположенная на востоке Турции провинция Малатья в четверг, 25 мая, пережила землетрясение. Как сообщила пресс-служба управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) магнитуда подземных толчков составила 4,1.

Сильнее всего их ощутили жители города Пютюрге. Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,96 километра.

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Первые толчки начались в районе 18:00 (совпадает с московским). О разрушениях и пострадавших ведомство не сообщило.

Масштабные землетрясения произошли в южных провинциях Турции в начале февраля. Количество погибших составило почти 50 тысяч человек. Без крыши над головой остались более 400 тысяч жителей.

По подсчетам правительства, более 5,5 тысячи предприятий прекратили работать из-за серьезных разрушений. Ущерб для экономики составили около девяти миллиардов долларов, не считая будущих затрат на восстановление жилья.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что жителей пострадавших провинций обеспечат новым жильем бесплатно. Для этого до конца года для них построят более 319 тысяч домов.