Происшествия 25 февраля 2023, 18:11 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Японии Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 в Японии Unsplash

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В море в районе города Кусиро на самом северном японском острове Хоккайдо произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 6,1. Об этом в субботу сообщило главное управление метеорологии Японии.

В сообщении говорится, что очаг залегал на глубине 60 километров, при этом угрозы цунами нет. Подземные толчки магнитудой 5 ощутили жители города Немуро. Кроме этого, тряхнуло еще 12 префектур.

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Ранее сейсмологи зафиксировали сейсмическую активность на Камчатке. Подземные толчки магнитудой 6,1 произошли в акватории Тихого океана у побережья на юге полуострова. Очаг залегал на глубине 64 километров. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинска.

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Между тем в пострадавшей от стихийного бедствия Турции продолжаются аресты чиновников. Правоохранители задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака. Город находился в провинции Газиантеп, его практически сравняло с землей. Власти республики решили снести город и отстроить его заново.