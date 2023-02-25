Мир 25 февраля 2023, 15:37 Мэра пострадавшего от землетрясения города Нурдагы задержали в Турции — СМИ Turkiye: полиция задержала мэра города Нурдагы Кавака после обрушения зданий в Турции РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов города Нурдагы задержали мэра города Оккеша Кавака, сообщила газета Turkiye. По данным издания, чиновника уже доставили в суд, он проходит по делу массового обрушения зданий во время землетрясений 6 февраля на юге Турции.

Журналисты сообщили, что в эти минуты суд принимает решение об аресте градоначальника. По данным издания, до этого в Нурдагы уже арестовали владельца компании-застройщика CCK Construction Юнуса Кая. Именно его фирма участвовала в строительстве домов, массово обрушившихся в результате землетрясения.

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Оккеш Кавак — уроженец Нургады. С 2004 года он занимает должность президента Кооператива малых промышленных площадок города, а мэром стал в конце марта 2019 года.

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Город Нурдагы в провинции Газиантеп считают одним из самых пострадавших в результате землетрясений на юге Турции. Большая часть зданий там оказалась полностью разрушена, остальные получили серьезные повреждения. Власти республики решили снести этот город и отстроить его заново. Жертвами ЧП стали 44 218 человек по всей стране.