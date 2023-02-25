25 февраля 2023, 10:55
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на Камчатке
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Камчатки
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 на юге Камчатки 25 февраля. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
По данным службы, землетрясение произошло в 18:25 по местному времени (09:25 по московскому) в акватории Тихого океана у побережья на юге полуострова. Очаг залегал на глубине 64 километров. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинска.
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Накануне новое землетрясение произошло на востоке Турции. Подземные толчки магнитудой 4,7 случились в районе города Сивас. При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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До этого республиканское Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями сообщило, что жертвами землетрясений в Турции стали 44 218 человек. С 6 февраля произошло 9136 подземных толчков. Без крова остались более миллиона жителей.
Землетрясения
Камчатка
Землетрясение на юге Турции
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