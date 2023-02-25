Происшествия 25 февраля 2023, 10:55 Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на Камчатке Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Камчатки Unsplash

Читать 360tv в

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 на юге Камчатки 25 февраля. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

По данным службы, землетрясение произошло в 18:25 по местному времени (09:25 по московскому) в акватории Тихого океана у побережья на юге полуострова. Очаг залегал на глубине 64 километров. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинска.

Реклама

Накануне новое землетрясение произошло на востоке Турции. Подземные толчки магнитудой 4,7 случились в районе города Сивас. При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Реклама

До этого республиканское Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями сообщило, что жертвами землетрясений в Турции стали 44 218 человек. С 6 февраля произошло 9136 подземных толчков. Без крова остались более миллиона жителей.