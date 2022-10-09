Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Греции | 360°

Происшествия 09 октября 2022, 02:23 Поделиться Telegram

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Viber Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Греции ЕССЦ: на юге Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 балла Unsplash/Jonathan Gallegos

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Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано 8 октября на юге Греции, сообщил ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ЕССЦ).

Эпицентр землетрясения находился в 68 километрах к северо-востоку от города Патры, а его очаг — на глубине два километра. Это третий по количеству населения город Греции, в нем проживают порядка 168 тысяч человек. Информации о жертвах и разрушениях нет.

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Греция считается самой сейсмоактивной страной Европы. На территории государства фиксируют почти половину всех толчков, происходящих в регионе.

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Тремя днями ранее землетрясение произошло в Иране. По данным специалистов, сила толчков равнялась 5,4 балла. Также в начале октября произошло аналогичное по свое силе землетрясение в Тайване.

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